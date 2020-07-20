جونسون يحبط الملايين.. بتصريح مستجد حول لقاح أوكسفورد

بينما يعد العالم الأيام والأشهر للتوصل إلى لقاح يبعد الكابوس الذي انطلق في ديسمبر الماضي حاصدا آلاف الأرواح ومصيبا أكثر من 14 مليونا و500 ألف شخص، أتت خيبة الأمل من بريطانيا التي اتجهت إليها الأنظار في وقت سابق، تحديدا إلى جامعة أكسفورد التي تجري لقاحا مبشرا ضد فيروس كورونا.

موضوع يهمك يسارع لقاح أوكسفورد إلى خط نهاية السباق الدولي للقضاء على فيروس كورونا، وقد يكون المركز الأول من نصيبه، شريطة أن يثبت... من أوكسفورد.. تفاصيل عمل لقاح كورونا الذي يترقبه العالم فيروس كورونا

فقد قلل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، من احتمال أن يبصر لقاح فعال ضد الفيروس التاجي النور بحلول نهاية هذا العام، بعد أن كان من المقرر نشر النتائج الأولية لتجربة بشرية تمت متابعتها على نطاق واسع في جامعة أكسفورد في وقت لاحق اليوم.

ففي زيارة إلى كينت، قال جونسون، الذي تعافى من كورونا قبل أشهر: "أتمنى أن أقول إنني واثق 100% من أننا سنحصل على لقاح لكوفيد 19 هذا العام، لكن الأمر مستبعد، فهناك كما تعلمون حوالي 100 مشروع علمي مختلف في الميدان الآن ".

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وأردف في محاولة منه لإيضاح مقصد، إلا أنه زاد الغموض قائلا: "لدى المملكة المتحدة بعض العلماء الرائدين في العالم الذين يشاركون في تلك القضية. وهناك برنامج أكسفورد حيث حصلنا بالفعل على 100 مليون جرعة. ما أود قوله اليوم هو أننا نستثمر أيضًا في لقاحين محتملين، أحدهما فرنسي والآخر ألماني، وهناك 90 مليون جرعة سنستثمر فيها".

إلا أنه عاد وأعرب عن أمله بالتوصل قريبا إلى لقاح فعال، قائلاً: "آمل فعلا ذلك، لكن القول إنني واثق بنسبة 100% من أننا سنحصل على لقاح هذا العام، أو العام المقبل، فهو مبالغة للأسف. لم نصل إلى تلك النقطة بعد"!

يذكر أن جامعة "أوكسفورد" البريطانية العريقة كانت قد أعلنت سابقاً أنها تعمل على لقاح في مراحله الأخيرة ضد فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تنشر الجامعة نتائج تجاربها الأولية في مجلة "لانسيت" العلمية، التي كشفت معلومات تؤكد أن اللقاح نجح في توليد أجسامٍ مضادة تقاوم الفيروس، وكذلك ما يعرف بالخلايا القاتلة "تي سيلس" T-cells.

ورغم أن نجاح اللقاح في تشكيل تلك الخلايا، يشكل اختراقاً رئيساً، فإنه لن يُعول عليه إلا بعد إعلان نتائج التجارب بمرحلتها الثالثة خلال أسابيع، وذلك للتأكد من نجاعته وعدم وجود تأثيرات جانبية له.

وإذا تحقق نجاح هذا اللقاح فإنه سيكون متوفراً في الأسواق بنهاية سبتمبر المقبل.

وكانت دورية "لانسيت" الطبية قالت الأربعاء الماضي إنها ستنشر اليوم الاثنين (20 يوليو) بيانات التجارب السريرية المرتقبة للقاح المحتمل الذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" وجامعة "أوكسفورد". وقالت متحدثة باسم الدورية في حينه "نتوقع صدور هذه البيانات التي تخضع للتحرير النهائي والتحضير في 20 يوليو للنشر الفوري".