لأول مرة منذ 3 أشهر.. روسيا تسجل أقل من 6 آلاف إصابة

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 5940 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أقل حصيلة يومية منذ 29 أبريل، في حين انخفض معدل الوفيات الجديدة إلى 85 في أدنى مؤشر منذ 4 مايو.

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وذكر التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى اليوم بلغ 777486، منها 12427 حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى أن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وبتسجيل 3258 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 553602.

وفي العاصمة موسكو، حافظ الوضع الوبائي على استقراره مع تسجيل 578 إصابة و15 وفاة جديدة الاثنين مقابل 591 إصابة و14 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 234123 إصابة و4314 وفاة.

وتماثل 379 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين في المدينة إلى 170918 شخصا.