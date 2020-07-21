أردوغان يصر على دعم حكومة الوفاق في طربلس

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الدعم الذي تقدمه بلاده لحكومة الوفاق في ليبيا يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

ووقعت أنقرة وطرابلس اتفاقيات عسكرية واقتصادية في أعقاب تدخل تركيا في الصراع الدائر في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ونقل تلفزيون "تي.آر.تي" عربي، عن الرئيس التركي قوله: "نقدم الدعم لحكومة الوفاق في ليبيا بما يتوافق مع الاتفاقيات المشتركة".

وتمد حكومة أنقرة، قوات الوفاق في طرابلس بالسلاح والمرتزقة، فيما اعتبرته عدة قوى عالمية وإقليمية بمثابة تدخل خارجي.

وأضاف أردوغان: "نتابع عن قرب بعض التطورات التي حصلت مؤخراً في ليبيا، يجب ألَا يتحمس أحد، لن نمنحهم الفرصة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد هدد بالتدخل في ليبيا حال استيلاء قوات الوفاق على سرت والجفرة.

هذا وأشاد البرلمان الليبي بالموقف المصري الداعم لليبيا والتصدي للأخطار، التي تحيق بها، معربا عن تطلعه كذلك لموقف جزائري داعم.

موضوع يهمك بعد تضرر عشرات المنازل التاريخية جراء سيول الأمطار الغزيرة المستمرة منذ مساء أمس الاثنين، وجه أهالي مدينة شبام حضرموت،... اليمن.. نداء من الأهالي لحماية "مانهاتن الصحراء" من السيول اليمن

وفي بيان رسمي، عبّر عضوا مجلس النواب الليبي عيسى العريبي وزياد دغيم عن تطلعهما لموقف جزائري داعم لإرادة الشعب الليبي التي يمثلها مجلس النواب المنتخب ومطالبته المشروعة والشرعية لتفعيل الميثاق العربي والدفاع العربي المشترك ضد الاستعمار التركي المباشر.

وقال النائبان رداً على تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التي أعرب فيها عن قلقه من تطور الأوضاع الليبية: "نحن نتفهم حسابات الجغرافيا السياسية بين الجزائر وطرابلس ولكننا لا نتوقع من الليبيين والعرب استقبال الاستعمار التركي بالورود، والذي يستهدف استقرارنا وأمننا ومواردنا".