مسلح يحتجز 20 رهينة بحافلة في أوكرانيا

المصدر: كييف، أوكرانيا _ أسوشييتد برس

قالت الشرطة الأوكرانية إن مسلحا اختطف حافلة واحتجز نحو 20 شخصا كرهائن شمال غرب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

وأغلقت الشرطة وسط مدينة لوتسك، التي تبعد 400 كيلومتر غرب كييف. وذكرت في بيان على فيسبوك أن الخاطف مسلح ويحمل متفجرات.

Heavily Armed Man Threatens Hostages on Explosives Packed Bus.

The suspect, identity as yet un-know, seized the vehicle this morning in the city of Lutsk, Ukraine. Police have since launched an op and locked down the area.#Hostage#Ukraine pic.twitter.com/0XKINRC7xR — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) July 21, 2020

ويحاول رجال الشرطة الاتصال بالخاطف، حيث تمكنوا من تحديد هويته، وقالوا إنه أعرب عن استيائه من "النظام الأوكراني" على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي طلقات النار في مكان الحادث. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات.

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وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن الخاطف استولى على الحافلة في الساعة 9:25 صباحا بالتوقيت المحلي (07:25 بتوقيت غرينتش).

وقال زيلينسكي في بيان على صفحته على فيسبوك "سمع دوي طلقات نارية وتضررت الحافلة"، مضيفا أنه يتم اتخاذ إجراءات لحل الأزمة دون وقوع إصابات.