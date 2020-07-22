زلزال بقوة 7,8 درجة قبالة ألاسكا وإنذار بحصول تسونامي

وقع زلزال بقوة 7,8 درجة، الأربعاء، على بعد حوالي 800 كلم جنوب غربي انكوراج في ألاسكا ما تسبب بإنذار بحصول تسونامي، كما أعلن المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6,12 ت.غ على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.

وقال مركز الإنذار من تسونامي في المحيط الهادئ "استناداً إلى المعايير الأولية للزلازل، فإن أمواج تسونامي خطيرة يمكن أن تضرب السواحل الواقعة ضمن 300 كلم من مركز الزلزال".

وصدر بالفعل إنذار بوقوع تسونامي في شبه جزيرة ألاسكا وجنوب ألاسكا.

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وأضاف "بالنسبة لسواحل أميركية وكندية أخرى على المحيط الهادئ في أميركا الشمالية، فإن مستوى خطر تسونامي يجري تقييمه".

وشعر السكان بالزلزال على بعد مئات الأمتار.

وكانت ألاسكا شهدت زلزالا بقوة 9,2 درجة في آذار/مارس 1964 وهو أقوى زلزال يسجل في أميركا الشمالية. وأدى إلى دمار كبير في انكوراج وتسبب بتسونامي ألحق خراباً بخليج ألاسكا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي. وقتل أكثر من 250 شخصاً في ذلك الزلزال والتسونامي.