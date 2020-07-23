الحياة الطبيعية تعود للكويت.. تقليص الحظر وفتح الفنادق

أعلنت الكويت، الخميس، تقليص ساعات حظر التجول الجزئي المفروضة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لتصبح ست ساعات فقط بدلا من تسع ساعات اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم في بيان على حسابه على موقع تويتر، إن ساعات الحظر الجديدة ستبدأ في التاسعة مساء وتنتهي في الثالثة فجرا "على أن تتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".

موضوع يهمك في فصل جديد من فصول الخلاف، رفضت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تصريحات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الذي قال إن... "الصحة": نرفض اتهامات بومبيو وننصح بالتركيز على الوباء أميركا

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، والتي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما فرضت السلطات إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلنه المزرم في بيان على حسابه على الإنترنت دون مزيد من التفاصيل.

وتتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقررا أن تبدأ الثلاثاء الماضي، لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50 في المئة من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حاليا.

كما تتضمن خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو أيار، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءا من 31 مايو أيار. وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام.

هذا وتمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين في الكويت منذ بداية الأزمة 61872 شخصا والوفيات 421، بينما بلغ عدد المتعافين 52247 حتى اليوم الخميس.