تل أبيب تنفي وطهران تؤكد.. مقاتلة تعترض طائرة ركاب إيرانية

أفادت وكالة "رويترز" مساء الخميس نقلاً عن وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن طائرة مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعاً لتجنب الاصطدام، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب.

في المقابل ذكر مراسل "العربية" أن مصادر في تل أبيب تنفي أن تكون المقاتلة إسرائيلية.

وقال مصدر في مطار بيروت لرويترز إن "الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية".

إلى ذلك أكد رئيس مطار بيروت، فادي الحسن، لرويترز، ان جميع ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت خرجوا، مضيفاً أن هناك بعض الإصابات الطفيفة.

وتضاربت الأنباء بشان هوية المقاتلة، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الطائرة قوله إن مقاتلتان أميركيتان اقتربتا من الطائرة في المجال الجوي السوري.