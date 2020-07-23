طالبان تشترط تبادلاً للأسرى لاستئناف مباحثات السلام

أعلنت حركة طالبان استعدادها لبدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية بعد عطلة عيد الأضحى بشرط استكمال عملية تبادل السجناء الجارية حاليا.

وقال الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، الخميس، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح معتقلي الحكومة المحتجزين لديها شريطة إطلاق الحكومة 500 معتقل تحتفظ بهم الحكومة الأفغانية وتعتبرهم خطيرين.

موضوع يهمك بينما تواصل تركيا نقل المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من إعلان مسؤوليها الاتفاق مع روسيا على تشكيل لجنة، بهدف التوصل لوقف... تحصين بحري وجوي.. الجيش الليبي ينصب دفاعاته في سرت المغرب العربي

وكتب سهيل شاهين على تويتر، أن الحركة "مستعدة لبدء مفاوضات أفغانية أفغانية بعد عيد (الأضحى) مباشرة في حالة اكتمال عملية الإفراج عن السجناء"، مبديا استعداد الحركة للإفراج عن بقية سجناء قوات الأمن الأفغانية المحتجزين لديها لقاء إفراج كابول عن جميع أسرى الحركة "حسب القائمة التي تم تسليمها" إلى السلطات.

وبناء على الاتفاقية الموقعة بين طالبان والولايات المتحدة، على الحكومة الأفغانية، أن تطلق 5 آلاف سجين، وقد أطلقت سراح 4500، وبقي 500 تقول الحكومة إنهم متورطون في قضايا أمنية كبيرة.

هذا وكانت الحكومة الأفغانية قد بدأت إطلاق سراح سجناء "طالبان" بعد أسابيع من توقيع الحركة اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية في محاولة للمساعدة في بدء حوار بين الأفغان، إلا أن سلسلة من الهجمات التي وقعت في العاصمة كابول قد أعاقت عملية إطلاق سراح السجناء حتى أعلنت جماعة "طالبان" وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من الحكومة الأفغانية التي تعهدت بالتعجيل بالإفراج عن السجناء.