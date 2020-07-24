تحت وابل الانتقاد.. الصحة العالمية لجأت للعلاقات العامة

يبدو أن منظمة الصحة العالمية لم تجد سبيلاً لتغيير الصورة التي بدأت تنتشر حولها، لا سيما في الولايات المتحدة، بعد موجة الانتقادات التي واجهتها جراء فيروس كورونا الذي عصف بالعالم وطال أكثر من 15 مليون إنسان، إلا باللجوء إلى شركة علاقات عامة.

فقد كشف تقرير أميركي أن المنظمة العالمية التي واجهت أوقاتا عصيبية خلال الأشهر الماضية، بسبب انتقادات دولية طالت تعاملها مع الجائحة ومع الرواية الصينية أيضا، تعاقدت مع شركة أميركية كبرى للعلاقات العامة بهدف الترويج لها داخل الولايات المتحدة عبر المؤثرين ونجوم الفن، لا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقف مساهمات وتمويل بلاده فيها.

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فمع انتشار نظريات المؤامرة وعاصفة الانتقادات التي طالتها، لجأت تلك المنظمة إلى شركة للعلاقات العامة من أجل مساعدتها على تحسين الصورة وتصويب المعلومات المضللة والمنتشرة بكثافة في وسائل الإعلام.

إيصال رسالتها بشكل أفضل

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "ديلي بيست" أن المنظمة الأممية وقعت في مايو الماضي عقدًا مع عملاق العلاقات العامة "هيل ونولتون ستراتيجيز" وهي شركة رائدة في هذا المجال، تنتشر مكاتبها في أكثر من 40 دولة، وذلك بهدف وضع مخطط اتصالات وتواصل فعال إعلاميا في خضم أزمة الجائحة، التي طالت شظاياها "مصداقية المنظمة" وثقة الملايين بها، وبمعلوماتها الموثوقة.

وقد وافقت الشركة على تزويد المنظمة بتقارير مفصلة توضح المشهد الإعلامي الرقمي الذي يواجهها، والطرق التي يمكن من خلالها إيصال الرسائل المتعلقة بعملها في مكافحة الفيروس التاجي بشكل أفضل.

وكان من المقرر بحسب الاتفاق أن يستمر العمل من 1 مايو إلى 15 يونيو، مع ترك الباب مفتوحًا حول إمكانية التشاور مستقبلا بشأن طرق تنفيذ توصيات الشركة.

ولعل هذا الاتفاق أو العقد يوضح الموقف الحرج الذي واجهته تلك المنظمة الرائدة عالميا في الوقت الذي كانت تحاول فيه فهم تفاصيل الجائحة.