مروحيات إسرائيلية تضرب مواقع للنظام السوري في القنيطرة

في موجة ضربات جديدة، استهدفت طائرات هليكوبتر إسرائيلية 3 مواقع في القنيطرة جنوب غربي سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وفق ما أفاد إعلام النظام مساء الجمعة.

من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها ضربت أهدافاً عسكرية في الجنوب السوري رداً على إطلاق نار من سوريا في وقت سابق من اليوم نفسه.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة لجيش النظام في جنوب سوريا، وذلك رداً على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم".

كما أضاف أنه "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

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بدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات عنيفة دوت مساء الجمعة نتيجة قصف من مروحيات إسرائيلية استهدفت إحدى المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران قرب بلدة حضر بريف القنيطرة، ما تسبب باشتعال النيران في الموقع.

ورصد المرصد، صباح الجمعة، انفجارات عنيفة في الريف الشمالي للقنيطرة بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل، تزامناً مع استهداف مضادات النظام الجوية لأهداف مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

غرفة عمليات لإيران وحزب الله

يذكر أن غارات إسرائيلية كانت استهدفت مساء الاثنين، مواقع لقوات النظام السوري وميليشيات إيران في العاصمة دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لعدد من تلك الصواريخ، وفق المرصد.

كما أوضح المرصد أن عدة صواريخ إسرائيلية ضربت المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غربي العاصمة دمشق، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط تلك الصواريخ، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات في أزرع والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا. وقالت مصادر إن غارات إسرائيل استهدفت غرفة عمليات لضباط إيرانيين وحزب الله في البلاد.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد شنت في الفترة الأخيرة عدة ضربات على مواقع إيران وميليشياتها في سوريا. وقد استهدفت في يونيو الماضي مناطق في شرق وجنوب شرقي البلاد.