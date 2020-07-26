إسرائيليون يواصلون الاحتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع كورونا

نظم آلاف الإسرائيليين عدة مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد رئيس وزرائهم أمس السبت، حيث جرى الاحتجاج الرئيسي في القدس خارج مقر الإقامة الرسمي لبنيامين نتنياهو.

تواصلت الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب ما اعتبره المنتقدون فشل الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بعد أن أبقت خطر الفيروس بعيداً في البداية. وزادت اتهامات الفساد ضد نتنياهو من حدة المظاهرات.

كتب على إحدى اللافتات الاحتجاجية "بيبي، ارحل". وكتب على أخرى "يمكن لأي شخص أن يرى أن الإمبراطور فقد ملابسه".

تجمع مئات المتظاهرين أمس السبت خارج منزل نتنياهو الساحلي في بلدة قيسارية الراقية. استخدمت الشرطة الأسبوع الماضي خراطيم المياه لتفريق الحشود في القدس.

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بعد ما أطلق عليه إعادة فتح متسرع وغير منتظم للاقتصاد في مايو / أيار، ارتفعت معدلات الإصابة بمتوسط عدد الحالات الجديدة يوميا عند 2000 حالة.

تضرر اقتصاد البلاد بسبب القيود التي تم فرضها لاحتواء الفيروس، وارتفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 20%.

يقول محتجون إن عروض الحكومة بالمساعدة المالية لم تكن كافية.

جاءت الاحتجاجات في ظل محاكمة نتنياهو بتهم الفساد التي استؤنفت هذا الشهر.

من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في يناير/ كانون الثاني. وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من الفضائح.