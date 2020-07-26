اعتقال 721 صحفياً في تركيا خلال حكم أردوغان

أعد نائب معارض عن حزب الشعب الجمهوري تقريراً خاصاً عن وضع الصحافة والصحفيين بمناسبة عيد الصحفيين والصحافة الحرة في تركيا، الذي صادف يوم الجمعة الماضي، وكشف التقرير عن اعتقال 721 صحفيًا بين عامي 2002 و 2019، 93 منهم مازالوا في السجن، فضلاً عن فرض حظر على الوصول أو قطع الإعلانات أو البث أو إيقاف برامج، وغرامات على 158 وسيلة إعلامية وموقع إلكتروني.

واقتبس النائب عن إسطنبول، سيزغين تانريكولو، الذي أعد التقرير بيانات نشرتها "جمعية حرية التعبير" في مايو الماضي أشارت إلى حظر السلطات 415 ألف اسم نطاق، و 140 ألف رابط، و 42 ألف تغريدة، و 12 ألف و 450 قناة "يوتيوب"، و7 آلاف و200 حساب على "تويتر"، و 6 آلاف و 500 حساب على "فيسبوك".

ولفت إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حُكم على ما لا يقل عن 19 صحفياً وكاتباً وناشراً بالسجن لفترات مختلفة، واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 16 صحفياً لم ينالوا حتى اليوم حكماً بعد، واحتجزت 52 صحفياً على الأقل لفترات محدودة قبل أن تطلق سراحهم.

كذلك اعتقلت السلطات التركية بحسب التقرير 6 صحفيين في يونيو الماضي، وحُكم على 3 صحفيين بالسجن، وأيدت المحكمة الدستورية العليا حكم صحفي واحد، و قُدمت استدعاءات لـ 5 صحافيين، ورُفعت دعاوى قضائية ضد صحفي واحد.

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وخلال يونيو أيضاً وثق التقرير تغريم قناتين تليفزيونيتين، وحظر الوصول إلى 65 محتوى على الإنترنت، و حُكم على إحدى الصحف بـحرمانها لمدة 45 يوماً من الإعلانات، فضلاً عن تهديد صحفيين كتبوا أخباراً عن رئيس بلدية، بالإضافة إلى إصابة صحفي بجروح إثر اعتداء مسلح.

وتصنف شبكة "مراسلون بلا حدود" تركيا بالمرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي.

وقال تانريكولو، ضمن تعليقاته على التقرير، إن "آلاف الصحفيين الذين لا يتفقون مع حزب العدالة والتنمية طردوا من وظائفهم، ومن ناحية أخرى فإن الصحفيين الذين يحاولون العمل يتعاملون مع تحقيقات ودعاوى قضائية واعتقالات، الآن في بلادنا هل يعطي المحررين ومديري الأخبار أخبارهم إلى المحامين ليراجعوها قبل النشر حتى يتخلصوا من القلق".