كاستيكس يريد تجنب الحجر العام بفرنسا ويصفه بالكارثي

صرح رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، لصحيفة "نيس ماتان" أنه "يجب قبل كل شيء تجنب إعادة فرض حجر عام" في مواجهة وباء كوفيد-19، معتبراً أن إجراء من هذا النوع سيكون "كارثياً" على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وقال كاستيكس في مقابلة نشرتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني "نعرف الآن إلى ماذا يؤدي ذلك"، مشيراً إلى أن "إجراء كهذا يكسر انتشار الوباء بالتأكيد، لكنه كارثي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك على الصحة النفسية لبعض مواطنينا".

وأضاف أن "الأولوية هي الآن وتبقى الوقاية"، لكنه نفى أن تكون إعادة فرض الحجر "عبارة محظورة"، ساعياً بذلك إلى طمأنة البلاد بشأن الوباء.

وأكد في المقابلة التي أجريت خلال زيارة قام بها إلى مدينة نيس في جنوب شرقي البلاد، تركزت على مسألة غياب الأمن أنه "حتى إذا عاد عدد الإصابات إلى الارتفاع، فإنها تبقى في معدلات منخفضة بالمقارنة مع الدول المحيطة بنا، وعدد الذين يدخلون المستشفيات يبقى في مستوى يمكن التحكم به".

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وتابع أنه إذا كانت هناك ضرورة لإعادة فرض العزل "فقد يجري في أماكن محددة جداً"، مؤكداً "سنتكيف مع ذلك".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي "لمكافحة هذا الوباء، هناك أمور بسيطة يجب أن نقوم بها أو لا نقوم بها (...) إلى أن نجد لقاحا" ضد الفيروس.