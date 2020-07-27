اعتقال امرأة متهمة بالانضمام إلى داعش لدى عودتها إلى ألمانيا

قال الادعاء الألماني اليوم الاثنين، إن امرأة ألمانية زعم أنها انضمت إلى تنظيم داعش في سوريا، ألقي القبض عليها لدى عودتها إلى البلاد.

وتم اتهام المرأة بالانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية، وارتكاب جرائم حرب ضد الممتلكات وجرائم أخرى.

وقال الادعاء الاتحادي في بيان مكتوب، إن المرأة التي تم تعريفها فقط باسم نورتين ج. تماشيا مع قوانين الخصوصية المحلية، ألقي القبض عليها يوم الجمعة في مطار فرانكفورت.

ويزعم الادعاء العام أنها سافرت مع ابنتها التي كانت تبلغ في ذلك الوقت أربعة أعوام إلى سوريا عام 2015 للانضمام إلى داعش، وهناك تزوجت من رجل جاء أيضا من ألمانيا وأسسا أسرة.

ويزعم أن المرأة قامت بتربية أطفالها وفقا لأيديولوجية تنظيم داعش، وفي المقابل حصلت على مقابل مادي شهري من الجماعة المتطرفة وعاشت تباعا في خمس شقق مختلفة إما قتل أو طرد مستأجروها السابقون.

في عامي 2016 و2017، كان لديها غالبا صديق يزور منزلها أحضر معه امرأة أيزيدية يزعم أنها اضطرت بعد ذلك لتنظيف منزل نورتين ج.

بعد أن فقد تنظيم داعش أراضيه في سوريا، أسر الأكراد نورتين ج.، وفي نهاية المطاف تم وضعها في مركز احتجاز للترحيل في تركيا.

ولم يتضح ما إذا كانت أعيدت إلى ألمانيا من هذا الحجز، كما لم يعرف مصير أطفالها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب المدعي العام الاتحادي لمزيد من التفاصيل.