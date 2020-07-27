الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل لحزب الله

أفاد مراسلنا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية بتوقف اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في منطقة مزارع شبعا الحدودية، وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إصابات بين مجموعة حزب الله الأولى، التي هاجمت القوات الإسرائيلية، وانسحاب المجموعة الأخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عودة الحياة إلى طبيعتها، وطالب السكان في المنطقة الحدودية مع لبنان بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

الكاتب الصحفي لقمان سليم: #حزب_الله يأخذ #لبنان إلى الإفلاس ويحاول حرف الأنظار عن وجوده في #سوريا.. ولماذا يقتل شاب لبناني في موقع يديره الحرس الثوري الإيراني؟#العربية pic.twitter.com/W0R56m4r58 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) July 27, 2020

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة جبل روس، حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 مخربين، والتي تسللت أمتاراً معدودات للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية".

وأضاف أدرعي: "لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وتابع: "لا نعرف وضع المخربين الصحي ورصدت إصابة عدد منهم. تتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية إلى الروتين. أيام معقدة ومتوترة أمامنا".

وأفادت مصادر عدة في وقت سابق من الاثنين بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شعبا الحدودية بين لبنان وإسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

ولاحقا ذكرت مصادر لبنانية وإسرائيلية عدة أن "حزب الله" اللبناني نفذ اليوم الاثنين هجوماً استهدف الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شعبا المتنازع عليها بين الطرفين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يتابع التطورات على الحدود الشمالية إثر وقوع "الحادث الأمني"، محملاً السلطات اللبنانية و"حزب الله" مسؤولية أي هجوم على إسرائيل من لبنان.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توتراً ملموساً بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعاً عسكرياً قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

مباشر | #الحدث تواكب التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية https://t.co/jqMImwMut9 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) July 27, 2020





وأشار أحد المصادر إلى أن عملية حزب الله جاءت رداً على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

جاء ذلك فيما تأهبت إسرائيل لمناوشات محتملة من قبل حزب الله اللبناني المسلح. وتزايدت التوترات منذ قتلت غارة إسرائيلية جوية في سوريا مسلحاً بارزاً لحزب الله الأسبوع الماضي.

وقع ذلك في منطقة مزارع شبعا، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ويطالب بها لبنان.

لم يعلن بيان الجيش أي تفاصيل إضافية، لكن شبكة "كان" الإعلامية الرسمية الإسرائيلية قالت إنه كان هناك تبادل إطلاق نار.

وذكرت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي أن تبادلاً لإطلاق النار حدث بين قوات إسرائيلية ومسلحين، وأن انفجارات سُمعت في المنطقة.

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وفي بيان، قال الجيش إنه ينبغي للمدنيين الذين يعيشون قرب الحدود هناك البقاء في منازلهم. وقطع أيضا الطرق وطلب من الناس تجنب السفر "غير الضروري".

متحدثا في البرلمان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة تراقب من كثب التطورات في الشمال.

وأضاف أن "الجيش مستعد لأي سيناريو. نحن نعمل في كل ساحات الدفاع الإسرائيلي، بالقرب من حدودنا وبعيدا عنها".

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، باني جانتس، إن حزب الله اللبناني والحكومة اللبنانية مسؤولة عن إطلاق نار على الجيش الإسرائيلي.

وأضاف في اجتماع أمني مع قيادات الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لن تصمت حول إطلاق النار الذي يتحمل مسؤوليته لبنان.