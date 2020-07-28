هواوي تحارب لنشر وثائق "غير منقحة".. لكشف "مؤامرة" كندية

طلب محامو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو، الاثنين، نشر وثائق للاستخبارات الكندية غير خاضعة للرقابة يقولون إنها ستكشف وجود مؤامرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي أي" وكندا هدفها "الإيقاع" بموكلتهم.

وأوقِفت مينغ، ابنة مؤسس مجموعة هواوي التي تحتل المرتبة الأولى في تجهيزات اتصالات الجيل الخامس "5 جي"، في نهاية العام 2018 في مطار فانكوفر بناء على مذكرة توقيف أميركية، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كندا والصين.

وتتّهم واشنطن المديرة الصينية البالغة 48 عاماً بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وتخوض مينغ نزاعاً قضائياً ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وخلال مثولها أمام محكمة اتحادية في أوتاوا في جلسة محاكمة عبر الفيديو، طالب محامو مينغ نشر النسخ الكاملة من وثائق عدة خضعت للتعديل قبل التوقيف وبعده، علماً أن الوثائق نشرت منقّحة.

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وقال المحامون إن الوثائق الكاملة ستقدّم دليلاً على وجود مؤامرة بين السلطات الأميركية والكندية.

والاثنين، قال المحامي سكوت فنتون، العضو في فريق الدفاع عن مينغ، إن عناصر في الجمارك الكندية استجوبوا موكّلته على مدى ثلاث ساعات في مطار فانكوفر من دون إبلاغها بالتهم الموجّهة إليها قبل توقيفها رسمياً.

وأكد المحامي أن هذا الأمر شكّل انتهاكاً لحقوقها ومبرراً لوقف عملية الترحيل.

وأضاف فنتون أن موكّلته "لم تبلّغ أبداً بالأسباب التي استدعت توقيفها"، مضيفاً: "في الواقع تعرّضت للتضليل والخداع".

من جهته، عارض النائب العام الكندي روبرت فراتر نشر الوثائق كاملةً، نافياً وجود أي مؤامرة مع مكتب التحقيقات الاتحادي. ووصف الاتهامات بأنها "استنتاجات من نسج الخيال".

في سياق متصل، وفي شهادة أدلى بها تحت القسم أمام محكمة في فانكوفر في تموز/يوليو الحالي، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكندية، إن نشر الوثائق كاملة (غير منقّحة) من شأنه أن يؤدي إلى "تجدد التوترات" بين الصين وكندا وأن يعرّض كنديين للخطر.

وبعد أيام قليلة من توقيف مينغ في فانكوفر، أوقفت السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه مايكل سبافور، ووجّهت إليهما لاحقا تهمة التجسس. ويعتبر الغرب أن توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي.

ورفعت جلسة محاكمة مينغ، وتم تحديد يوم الخميس موعداً للجلسة المقبلة التي ستكون مغلقة.