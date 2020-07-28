الصحة العالمية تحذر: كورونا ليس موسمياً

إنذار جديد أطلقته منظمة الصحة العالمية فيما يخص الفيروس المستجد الذي أصاب أكثر من 16 مليون شخص، وحصد أرواح أكثر من 650 ألف حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

فقد حذرت المنظمة العالمية، الثلاثاء، من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى كورونا بالصيف في نصف الكرة الشمالي، وقالت إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطاً موسمية.

موضوع يهمك بسبب تردي خدمة الكهرباء، قطع محتجون الثلاثاء الطرق الرئيسية في قضاءي الرفاعي والنصر شمال الناصرية جنوب العراق.كما قطع... غضب في العراق.. قطع طرق بسبب الكهرباء العراق

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس الثلاثاء جائحة كوفيد-19 بأنها "موجة كبيرة واحدة"

ويحرص مسؤولو المنظمة على تجنب وصف عودة ظهور حالات كوفيد-19 مثل تلك الموجودة في هونغ كونغ على أنها "موجات" لأن هذا يشير إلى أن الفيروس يتصرف بطرق خارجة عن سيطرة الإنسان، في حين أن العمل المنسق يمكن أن يبطئ انتشاره.

كما كررت هاريس تلك الرسالة في إفادة عبر الإنترنت في جنيف. وقالت: "نحن في الموجة الأولى. ستكون موجة كبيرة واحدة. سوف تتفاوت علواً وانخفاضاً بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك".

"ينشط في جميع الأحوال الجوية"

وفي إشارة إلى ارتفاع عدد الحالات في ذروة الصيف بالولايات المتحدة، دعت إلى اليقظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وحذرت من التجمعات الكبيرة.

إلى ذلك أضافت: "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم. ما ينبغي أن نفهمه جميعاً أن هذا فيروس جديد... وسلوك هذا الفيروس مختلف. الصيف مشكلة. وهذا الفيروس ينشط في جميع الأحوال الجوية".

غير أنها عبرت عن القلق من تزامن حالات الإصابة بكوفيد-19 مع حالات الإنفلونزا الموسمية الطبيعية خلال الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وقالت إن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها تراقب هذا عن كثب.

كما وضحت أن عينات المختبرات لم تظهر إلى الآن حالات إصابة مرتفعة بالإنفلونزا، مما يشير إلى بداية متأخرة عن المعتاد لهذا الموسم.

إلى ذلك أضافت: "إذا حدثت زيادة في مرض تنفسي وهناك بالفعل عبء مرتفع للغاية لمرض تنفسي (آخر)، فإن ذلك يضع مزيداً من الضغوط على النظام الصحي". وحثت الناس على أخذ لقاحات الإنفلونزا.

فاوتشي: قد يعود في دورات موسمية

يذكر أن أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، كان ألمح في مارس/آذار الماضي إلى أن الطقس البارد مناسب أكثر من الطقس الحار والرطب لكوفيد-19.

لكن في المقابل، حذر الخبير الأميركي من أن كورونا قد يعود في دورات موسمية، مشدداً على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة.

تشديد التدابير الصحية

يشار إلى أن عدة دول تشدد التدابير الصحية في محاولة لوقف انتشار كورونا مع فرض قيود سفر في أوروبا وخفض عدد الأشخاص المسموح بمخالطتهم في بلجيكا وإغلاق شواطئ مساء في فرنسا والحد من التنقلات في المغرب.

كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس استراتيجية "قابلة للتطبيق" لمحاربة الوباء.

وستعقد لجنة تقييم الأوضاع الطارئة لدى منظمة الصحة العالمية اجتماعاً هذا الأسبوع "لإعادة تقييم الوباء" بعد ستة أشهر على إعلانها أن كورونا يشكل حالة طارئة للصحة العامة الدولية.