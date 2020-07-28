خلاف القنصليات مستمر.. بكين تحذر من "مواجهة" مع واشنطن

في جديد "حرب القنصليات" بين بكين وواشنطن، ندد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الثلاثاء، بتسبب الولايات المتحدة "في مواجهة بشكل متهور" بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما، لكنه دعا إلى "تواصل عقلاني" بين القوتين.

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وحذر وانغ في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي، جان ايف لودريان، من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "قد تسقط في هاوية المواجهة"، داعياً المجتمع الدولي إلى مقاومة "أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة"، بحسب مضمون المكالمة الذي نشرته وزارة الخارجية.

يذكر أن العلاقات بين بكين وواشنطن تدهورت في الأسابيع الأخيرة إذ أمرت الصين بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في شينغدو الاثنين رداً على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.

كما اعتبر وانغ أن "استفزاز الولايات المتحدة المتهور الذي من شأنه التسبب في مواجهة وانقسام يعد انفصالاً تاماً عن الواقع الذي يشير إلى أن مصالح الصين والولايات المتحدة متكاملة إلى حد بعيد"، وفق تعبيره.

إلى ذلك أضاف أن على الطرفين "التواصل بشكل عقلاني.. وعدم السماح إطلاقاً لبعض العناصر المناهضين للصين بإلغاء عقود من التواصل والتعاون الناجح".

إغلاق قنصليات صينية أخرى

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان أكد الخميس، عدم استبعاده إغلاق قنصليات صينية أخرى على أراضي الولايات المتحدة.

تأتي تلك التصريحات في ظل اتهامات من مسؤولين أميركيين للصين باستخدام قنصليتها في هيوستن لسرقة أبحاث طبية قيمة، ومحاولة اختراق قطاعات الغاز والنفط.