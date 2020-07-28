روسيا تنشر فيديو لاعتراضها طائرة أميركية "كانت تتجسس"

بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أنها أرسلت طائرة من طراز "سوخوي - 27" لاعتراض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود، كانت تقترب من الحدود الروسية، أفرجت الوزارة عن مقطع فيديو يظهر المقاتلة الروسية.

موضوع يهمك قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن مقاتلة سوخوي-27 اعترضت طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود.وذكرت الوزارة أنها... مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود العرب و العالم

وتظهر في المقطع مقاتلة روسية من طراز سوخوي 27 تعترض طائرة استطلاع أميركية تابعة لسلاح الجو الأميركي.

يشار إلى أن الوزارة كانت أفادت بأن طائرة أميركية من طراز "بي - 8 بوسيدون"، كانت غيّرت مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية، الاثنين.

الكرملين متشائم

وكان الكرملين قد عبر سابقاً، عن تشاؤمه حيال قدرة روسيا والولايات المتحدة على تحقيق تقارب في وجهات النظر حيال الملفات الخلافية، أو إصلاح العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الذي توقّع مزيداً من التوتر في العلاقات، رغم تأكيده انفتاح الرئيس فلاديمير بوتين للحوار "مع كل الأطراف".

القوات الروسية جاهزة!

إلى ذلك، وجّهت روسيا رسائل إلى الغرب عبر إطلاق تدريبات عسكرية واسعة النطاق فجأة، هدفت إلى تأكيد "جاهزية قواتها على طول الحدود الغربية ومناطق جنوب البلاد.

بدوره، أكد بيسكوف، في حديث مع وسائل إعلام، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لم تكن يوماً ودية للغاية، مضيفاً أنه لا توجد مؤشرات لى أن تعيش القوتان "شهر عسل" في علاقاتهما"، بحسب تعبيره.