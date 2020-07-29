الوباء يعود لمسقط رأسه.. أعلى إصابات في 3 أشهر

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أن البلاد سجلت 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، الثلاثاء، وذلك أعلى عدد إصابات منذ أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر.

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وذكرت اللجنة في بيان، أن من بين الإصابات 89 في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد وإصابة واحدة في بكين، وثلاث حالات لقادمين من الخارج.

كما سجلت الصين 27 حالة دون أعراض، نزولا من 34 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 84060، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

بؤرة انتشار لـ5 مقاطعات

يشار إلى أن السلطات الصينية كانت أعلنت الثلاثاء، أن مصابين بفيروس كورونا قدموا من بؤرة انتشار في شمال شرق البلاد كانوا وراء انتقال العدوى بالوباء في خمس مقاطعات بينها العاصمة بكين، وذلك بعدما تمكن بلد المليار إلى حد كبير من القضاء على الوباء بفضل فرض وضع الكمامات وإجراءات عزل وتتبع المخالطين للمصابين، حيث لم تسجل أي وفاة منذ منتصف مايو/أيار الماضي.

لكن في الأشهر الماضية ظهرت بؤر إصابات محدودة جديدة في مناطق مختلفة في البلاد ما أثار قلقاً. وأعلنت الصين أمس عن 68 إصابة جديدة خلال 24 ساعة في أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف أبريل.

وبينهم 57 أحصوا في منطقة شينغ يانغ بشمال غرب الصين. وارتفاع الحالات يطال أيضاً منذ أيام عدة أورومتشي حيث يجري فحص ملايين السكان.

ثمار البحر مجدداً!

وسجلت 6 إصابات جديدة في داليان، المدينة الساحلية في مقاطعة لياونينغ.

ورصدت بؤرة الأسبوع الماضي في مصنع محلي لتجهيز ثمار البحر.

إلا أن ما يشكل قلقاً إضافياً أن هذه البؤرة أسهمت في انتشار الفيروس في خمس مقاطعات بينها فوجيان الواقعة على بعد أكثر من 1200 كلم كما أعلنت السلطات الصحية.

وارتفاع الحالات في داليان خلف تداعيات أيضاً على بكين، حيث أعلن عن إصابة شخص على ارتباط بشخص يحمل الفيروس لكن من دون أن تظهر عليه عوارض المرض قدم من المدينة الساحلية.

إلى ذلك، وفي مواجهة هذا الخطر، أعلنت سلطات داليان عن فحوص مكثفة للسكان، وقالت إنها أخذت 1.68 مليون عينة.