إسرائيل تكشف هوية قائد ميداني في حماس هرب من غزة

كشفت إسرائيل، الخميس، هوية قائد ميداني في حماس هرب من غزة مؤخراً، مؤكدة أن القيادي الهارب هو عز الدين حسين.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائد مجموعة صواريخ تابعة لحماس هرب من غزة لإسرائيل وقدم معلومات نوعية وسرية.

المتحدث باسم نتنياهو أكد أن عز الدين حسين قدم معلومات ثمينة جدا عن حماس وأنشطتها.

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وأضاف أن عز الدين حسين يقود مجموعة صواريخ كتف ـ جو في حماس، وأنه هرب بحرا من غزة.

وكانت مصادر "العربية" قد أفادت بهروب قائد في القوة البحرية التابعة لحركة حماس وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

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حماس، من جهتها، هاجمت في بيان قناة "العربية" دون أن تنفي خبر هروب القيادي، معتبرة ذلك "حملة تشويه بحقها".

كما زعمت أنها "تهدف للمس بمقاومة الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وتزامنا، أعلنت داخلية حماس في قطاع غزة "اعتقال خلية من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.