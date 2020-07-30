تفجير سيارة ملغومة جنوب كابول يؤدي لمقتل وإصابة العشرات

أدى هجوم بسيارة ملغومة إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 21 مساء الخميس جنوب العاصمة الأفغانية كابول، وفق مسؤولين وطبيب، قبل ساعات من بدء سريان وقف لإطلاق النار.

وقال الدكتور صديق الله رئيس قسم الطوارئ في مستشفى بولي علم، عاصمة محافظة لوغار حيث حصل الهجوم، إنه "تم جلب 17 قتيلاً و21 جريحاً إلى المستشفى"، مضيفاً: "يوجد مدنيون وجنود بين الضحايا".

من جهته، أوضح ديدار لوانغ المتحدث باسم حاكم لوغار أن "أغلب الضحايا مدنيون"، مؤكداً أن الهجوم وقع "في مكان مزدحم يأتيه الناس لشراء مستلزمات العيد".

أما طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية، فقد أكد وقوع الحادث، لكنه أشار إلى سقوط ثمانية قتلى و30 جريحاً.

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وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال الطالب جامشاد أحمد (22 عاما) الذي كان حاضراً في مكان الحادث "رأيت 15 جثة و20 جريحاً نقلتهم الشرطة إلى المستشفى". وأضاف "حدث ذلك قرب مكتب الحاكم وسبب ضجة كبيرة".

ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن. ووفق ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، فإنه "لا توجد أي علاقة" للحركة بالهجوم.

والتزمت طالبان بهدنة لثلاثة أيام مع الحكومة الأفغانية يفترض أن تبدأ صباح الجمعة، أول أيام عيد الأضحى.

ويمثل وقف إطلاق النار هذا خطوة حاسمة على طريق فتح محادثات غير مسبوقة بين طالبان والحكومة، يمكن أن تضع حداً لعقود من النزاع.