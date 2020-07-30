شاهد القيادي من حماس يتسلل عبر البحر منشقاً إلى إسرائيل

أفرجت إسرائيل اليوم الخميس فقط، عن فيديو لانشقاق قيادي من حماس، انشق الشهر الماضي وغادر غزة عبر البحر إلى إسرائيل، وهو عز الدين حسين، الذي كان قائدا لمجموعة صواريخ "كتف- جو" تابعة لحماس، وقدم معلومات نوعية وسرية مهمة إلى إسرائيل، إلى درجة أن المتحدث باسم رئيس وزرائها، بنيامين نتنياه، وصف ما قدمه بأنه نوعي وسري "ثمين جدا" وفق تعبيره.





وتزامنا مع الكشف عن انشقاقه والإفراج عن الفيديو الذي يظهر فيه وهو يعبر بحر غزة إلى إسرائيل، أعلنت داخلية حماس في قطاع غزة، بحسب ما نشرت "العربية.نت" في خبر منفصل اليوم أيضا، عن "اعتقال خلية من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل، بعد أن تم نشر المعلومات الخاصة بالقيادي المنشق.

وكانت أنباء، بلا سند، انتشرت الشهر الماضي عن "وحدة كوماندوز بحرية تابعة لحماس انشقت عن الحركة إلى إسرائيل" إلا أن السلطات الأمنية الإسرائيلية نفت وسط استمرار مواقع إخبارية، إسرائيلية وفلسطينية، بالإبلاغ عن الانشقاق لقيادي واحد على الأقل عبر البحر، إلى أن قدم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في إسرائيل لائحة اتهام اليوم الخميس ضد حسين بن زهير عز الدين ، البالغ 26 سنة، مرفقا اللائحة بالفيديو الذي نرى فيه زورقا حربيا إسرائيليا يرافق انشقاقه من البحر.

ووفقا للائحة الاتهام الواردة بوسائل إعلام إسرائيلية، فإن حسين الدين كان مسؤولا عن سرب صاروخي من الكتف في القسام، وشارك بالتدريب العسكري للمنظمة "وكان لديه كرئيس للفرقة صاروخ سام 7 مضاد للطائرات في منزله لإطلاقه فيما لو اعترضته طائرة هليكوبتر إسرائيلية" إلا أن عز الدين قرر قبل شهر، ولسبب ما، عبور الحدود البحرية من قطاع غزة إلى إسرائيل سباحة، فاشترى عوامة سباحة سبحت نحو كيلومتر في اتجاه إسرائيل. حيث رصده نظام تحكم بحري تابع للبحرية وفقا لما تنقله "العربية.نت" مترجما عن وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أنه تمكن بدقائق من عبور الحاجز البحري.