مقتل شخص وإصابة 17 في انفجار للغاز شمال اليابان

أدى انفجار مفاجئ جراء ما يشتبه في أنه تسرب غازي إلى سقوط جدران وتحطم نوافذ في إحدى المدن الشمالية في اليابان، صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 17 بجراح.

لم تظهر أي آثار حريق والمحققون يعتقدون أن تسرباً غازياً هو الذي تسبب في الانفجار، حسبما أفاد مسؤول بدائرة إطفاء كورياما.

تقول وسائل الإعلام المحلية إن تسرباً غازياً وانفجاراً وقعا في أحد المطاعم.

وتأكدت حتى الآن وفاة شخص واحد وإصابة سبعة عشر آخرين نقلوا إلى المستشفيات.

وقال المسؤول إن اثنين من المصابين يعانون من جراح خطرة.

قامت السلطات بعزل المنطقة وإجلاء سكان المباني المحيطة.

وأظهر تسجيل بثته محطات تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) ما تبقى من هيكل المبنى فيما تشوه الهيكل الفولاذي للمبنى وأجزاء من جدار وزجاج متناثرة في أرجاء موقع الانفجار.

وقالت (إن إتش كيه) إن العديد من الموظفين والعملاء في مصرف قريب أصيبوا.

وقع الانفجار في حي تجاري مزدحم قريب من محطة القطارات الرئيسية، حيث تتركز مستشفيات ومدارس المدينة إضافة إلى مبنى البلدية.

وقال طالب في المرحلة الثانوية يعيش في الجوار "سمعت الصوت الانفجاري، وظننت أنه زلزال لأني شعرت بهزة".