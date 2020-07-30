منسك تستدعي سفير روسيا بعد اعتقال من تشتبه في أنهم "إرهابيون"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي في روسيا البيضاء، اليوم الخميس، قوله إن وزارة الخارجية استدعته بعد أن اعتقلت قوات الأمن هناك أكثر من 30 شخصا تشتبه في أنهم من المرتزقة الروس قرب مينسك.



وقالت وكالة أنباء بيلتا الرسمية أمس الأربعاء إن روسيا البيضاء اعتقلت المشتبه في أنهم مرتزقة بعد أن تلقت معلومات عن وجود أكثر من مئتي مقاتل دخلوا البلاد لإثارة اضطرابات قبل انتخابات رئاسية.

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وقال مسؤول في مجلس الأمن بروسيا البيضاء اليوم الخميس إن مينسك تشتبه في أن مجموعة تضم أكثر من 30 مرتزقا روسيا كانوا يخططون لتنفيذ "أعمال إرهابية" في البلاد.

وأضاف أن ما يصل إلى 200 من المرتزقة ما زالوا في البلاد وأن قوات الأمن تبحث عنهم.