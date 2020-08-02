إسرائيل: اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخا أطلقه مسلحون من قطاع غزة، ليل الأحد، في هجوم نادر قطع هدوءا نسبيا استمر لأشهر.

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ودوت صافرات إنذار الغارات الجوية في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش إن نظام دفاع القبة الحديدية الصاروخي أسقط الصاروخ القادم من غزة.

ولم ترد تقارير بوقوع ضحايا أو خسائر، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أضرار لحقت بمركبة.

وهجوم الأحد هو أول إطلاق لصاروخ من القطاع الفلسطيني منذ قرابة الشهر.

وكان مسلحون في غزة أطلقوا أوائل يوليو/ تموز الماضي ثلاثة صواريخ صوب إسرائيل، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن إطلاق الصاروخ.

وحافظت إسرائيل وحماس إلى حد كبير على اتفاق وقف إطلاق نار غير رسمي في الأشهر الأخيرة بعد ثلاث حروب والعديد من المعارك المحدودة في قطاع غزة.