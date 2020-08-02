غضب ضد نتنياهو في إسرائيل.. والتظاهرة الأكبر بالقدس

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أماكن متفرقة من البلاد مطالبين باستقالته في ظل اتهامات الفساد التي وجهت إليه وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وتجمع المتظاهرون عند عشرات التقاطعات والطرق والجسور، حيث حملوا لافتات تتهم نتنياهو بـ"الفشل" وتدعو إلى استقالته، كما جرت تظاهرة أمام مقر إقامته الخاص في مدينة قيسارية الساحلية الشمالية.

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كما كان التجمع الرئيسي أمام مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس حيث طالبه الآلاف بالاستقالة وفق المنظمين.

في تل أبيب أيضاً، تظاهر المئات ضد ارتفاع معدل البطالة وفشل الحكومة في دعم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بعد فقدانهم مصادر رزقهم بسبب الوباء، كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما حمل المتظاهرون الذين وضعوا كمامات واقية لافتات تتهم نتنياهو بالفشل في مكافحة وباء كوفيد-19 والحد من تداعياته الاقتصادية.

وعلى الرغم من الإشادات التي نالتها إسرائيل بعد استجابتها الأولية لكوفيد-19، إلا أن الحكومة تعرضت لانتقادات شديدة مع عودة تفشي الإصابات بعد رفع إجراءات الحجر في أواخر نيسان/أبريل.

بدوره، اعترف نتنياهو بالتسرع في إعادة فتح الاقتصاد، فقد سجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة حتى الآن أكثر من 72 ألف إصابة بينها 523 وفيات.

واتهم مساء السبت قنوات التلفزيون الخاصة 12 و13 بـ"الدعاية للتظاهرات اليسارية الفوضوية" من خلال توفير تغطية واسعة للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

في حين، أعاد نتنياهو نشر تغريدة لحزب الليكود تقول "إنهم يحاولون بشكل يائس غسل أدمغة الناس بهدف إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين".

كما اتهم نتنياهو وسائل الإعلام بـ"تجاهل الطبيعة العنيفة للاحتجاجات والدعوات خلالها لقتل رئيس الوزراء وعائلته".