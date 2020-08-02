هجوم مسلح يستهدف سجنا بأفغانستان.. 12 قتيلا وفرار سجناء

اقتحم مسلّحون سجناً في شرق أفغانستان، الأحد، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة آخرين، حيث انفجرت ثلاث قنابل خارج مجمع سجون في مدينة جلال آباد في ولاية ننحرهار.

وأفاد مراسل "العربية" أنه، بحسب مصادر مطلعة، قتل 12 شخصاً، وأصيب 33 آخرون بجروح، ولاذ بالفرار حوالي 100 شخص تمكنت القوات الأفغانية من إعادة نصفهم إلى السجن.

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كما نفت حركة طالبان ضلوعها في الهجوم المسلح.

سيارة ملغومة

من جانبه، قال سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في جلال آباد، إن سيارة ملغومة انفجرت وأعقب ذلك انفجار قنبلتين أصغر على الأقل خارج سجن تديره الحكومة.

كما أضاف أن المهاجمين تمركزوا في مواقع قريبة من السجن، وأن الاشتباكات عنيفة تدور بين المسلحين والشرطة الأفغانية. وتابع "أصيب 20 شخصاً على الأقل في الاشتباكات المستمرة".

إطلاق نار على الحراس

بدوره، أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننحرهار ،عطاء الله خوجياني، لوكالة "فرانس برس" أن المسلحين فجّروا سيارة مفخخة قرب السجن قبل أن يطلقوا النار على الحراس في المنشأة الواقعة في مدينة جلال آباد. وقال إن "عدداً منهم اتّخذوا مواقع في سوق قرب السجن، حيث يشتبكون مع قوات الأمن".

وأضاف "القتال متواصل. قتل شخص إلى الآن وأصيب 18 بجروح".

هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.