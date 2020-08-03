جولة تفاوض جديدة حول السد.. وصور لاحتفالات بإثيوبيا

عشية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، احتفل الإثيوبيون في العاصمة أديس أبابا بالتقدم المحرز في بناء سد النهضة على نهر النيل، والذي أشعل فتيل جدل إقليمي حول ملئه.

وفي تظاهرات عمتها البهجة تلبية لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الواضح أن الحكومة رحبت بها، تدفق عشرات الآلاف من أبناء إثيوبيا إلى شوارع العاصمة اديس أبابا بعد ظهر اليوم الأحد، ملوحين بالأعلام الإثيوبية ورافعين لافتات.

دعوات حكومية للخروج بمسيرات

ودعا ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي العامة للخروج في مسيرات تأييد لدعم السد وإتمام بنائه.

وانتشرت وسوم عبر تويتر على شاكلة "إنه سدي" و "حقوق إثيوبيا في النيل" و "جي إي آر دي" (اختصار لعبارة "السد الإثيوبي العظيم على النهر" بغزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

السد سيجعل إثيوبيا أيضا إحدى كبرى الدول المصدرة للطاقة.

جولة جديدة

إلى ذلك، تنطلق الاثنين، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الإفريقي.

وتستهدف جولة التفاوض، التي تمتد لنحو أسبوعين؛ إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة وصولا إلى اتفاق نهائي ملزم للأطراف كلها.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الأيام الأخيرة اتصالات هاتفية مع عدد من أعضاء الكونجرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أطلعهم خلالها على تطورات ملف سد النهضة.

المرحلة الأولى من الملء

وكانت إثيوبيا قد أعلنت أواخر الشهر الماضي عن بدء المرحلة الأولى من ملء بحيرة السد بكمية من المياه بلغت أكثر من أربعة مليار متر مكعب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان: "بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أنه تم تحقيق ملء سد النهضة في مرحلته الأولى".