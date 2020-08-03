رئيس وزراء دولة أوروبية يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه سيعزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين.

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وأضاف هوتي على فيسبوك "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة اليوم الأحد.

وسجلت كوسوفو حوالي تسعة آلاف إصابة و249 وفاة بكورونا منذ منتصف مارس آذار، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.

وفي منتصف إبريل الماضي، وضعت سلطات كوسوفو العاصمة بريشتينا قيد العزل، بعد زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقرر البرلمان في كوسوفو تعيين حكومة جديدة في البلاد برئاسة "عبد الله هوتي" في يونيو الماضي، وذلك بعد أشهر من التوتر السياسي.