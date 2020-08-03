فيروس يسبب ألما شديدا.. تفاصيل عن صحة البابا السابق

سعى الفاتيكان، الاثنين، للطمأنة على صحة بنديكتوس السادس عشر الذي بات "ضعيفا جدا" وفقا لصحيفة "باسور نيو برس" الألمانية نقلا عن بيتر سيفالد كاتب سيرة البابا السابق.

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وأعلن المكتب الإعلامي للفاتيكان نقلا عن سكرتيره الخاص المونسنيور جورج غانسوين "الأوضاع الصحية للبابا السابق ليست مصدر قلق باستثناء كونه شخصا في الـ93 من العمر يحاول تخطي أسوأ مرحلة من مرض أليم لكنه ليس خطيرا".

وبحسب الصحيفة يعاني البابا السابق من مرض يتسبب بتورم واحمرار في الوجه، وهو ناتج عن فيروس يتسبب بطفح جلدي ونوبات ألم شديد.

وكتبت الصحيفة الاثنين "بحسب سيفالد بات البابا السابق ضعيفا جدا (...) تفكيره وذاكرته متقدان، لكن بالكاد يمكن سماع صوته".

وزار سيفالد البابا السابق في روما السبت ليقدم له كتاب سيرته.

وأضافت "كان البابا الفخري خلال اللقاء وعلى الرغم من مرضه متفائلا، وأعلن أنه إذا ما استرجع قواه فمن الممكن أن يعود إلى الكتابة".

وبنديكتوس السادس عشر أول حبر أعظم يستقيل من منصبه خلال 600 سنة لأسباب صحية، ويعيش في دير صغير داخل الفاتيكان منذ استقالته في 2013.