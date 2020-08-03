وتيرة الفيروس تتسارع.. وحصيلة الإصابات عالميا صادمة

تتسارع وتيرة الفيروس المستجد الذي شل العالم لأشهر، مغلقا قطاعات حيوية، فبين ليلة وضحاها ترتفع الإصابات بالآلاف.

فقد تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18 مليونا، وفق تعداد لفرانس برس نشر الاثنين واستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 22,40 ت غ الأحد.

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وتم إحصاء 18,011,763 إصابة على الأقل مع استمرار تسارع انتشار الوباء.

بينما تركز أكثر من نصف الإصابات في العالم في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

الأكثر تضرراً

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم بـ4,657,693 إصابة، بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ2,733,677 إصابة و94,104 وفيات.

أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند بـ1,750,723 إصابة و37,364 وفاة.

وفيات كورونا

إلى ذلك، بلغ إجمالي الوفيات في العالم 687,941.

وهذه الأرقام التي تستند إلى بيانات جمعتها وكالة فرانس برس من الحكومات وأيضا من منظمة الصحة العالمية ربما تعكس جزءا يسيرا من العدد الفعلي للإصابات.

فالعديد من البلدان تجري فحوصا فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض أو للحالات الأكثر خطرا.