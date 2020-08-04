أكثر من 5 ملايين إصابة بكورنا في أميركا اللاتينية

تخطّت حصيلة كوفيد-19 في أميركيا اللاتينية والكاريبي خمسة ملايين إصابة أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

موضوع يهمك قال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات إسرائيلية شنت هجوما على أهداف عسكرية في سوريا اليوم الاثنين ووصف الضربات... غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في ريف دمشق والجولان سوريا

كما تخطّت حصيلة وفيات الوباء في المنطقة مئتي ألف حالة. وسجّلت البرازيل 2,75 مليون إصابة بالوباء وأكثر من 94 ألف وفاة.

وحدها الولايات المتحدة التي سجلت 4,8 ملايين إصابة و155 ألف وفاة تتخطى البرازيل بكونها البلد الأكثر تضررا في العالم جراء الفيروس.

أما البلد الثاني الأكثر تضررا في أميركا اللاتينية فهو البيرو ب429 ألف إصابة وأكثر من 19,600 حالة وفاة.

والبيرو التي بدأت قبل شهر بتخفيف اجراءات الإغلاق بشكل تدريجي في 17 من مقاطعاتها ال25 لتنشيط اقتصادها، شهدت بحسب الحكومة موجة ثانية كبيرة نسبيا من الإصابات.

وأدى استئناف حركة الطيران والنقل العام الى تضاعف عدد الإصابات اليومية من 3,300 الى 6,300، وفق أرقام رسمية.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 18 مليون شخص في جميع أنحاء العالم توفي منهم 680 ألفا.