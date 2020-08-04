ردود أفعال دولية وإقليمية واسعة النطاق على انفجار بيروت

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت ومستعدة لتقديم "كل المساعدة الممكنة"، وذلك بعد انفجار هائل هز العاصمة اللبنانية، اليوم، الثلاثاء وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وذكر أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وأضاف أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أميركيون ضمن المصابين.

وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اطلاع، ونصلي لشعب لبنان، ونراقب الأمور عن كثب".

وأعلن حاكم دبي محمد بن راشد أنه يقدم التعازي للشعب اللبناني على ضحايا انفجار بيروت.

وصرح وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان.

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وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "خالص التعازي و المواساة لأشقائنا في لبنان جراء الانفجار الأليم ببيروت".

وأكدت الخارجية المصرية أنها تشعر بقلق بالغ جراء انفجار بيروت.

وأبدت فرنسا الاستعداد لتقديم أي مساعدة للسلطات اللبنانية.