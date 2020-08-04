انفجار هائل يهز بيروت.. سقوط مئات الجرحى ودمار هائل

سُمع دوي انفجار، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار.
وقالت مصادر أمنية إن انفجارين وقعا في بيروت وخلفا جرحى. كما أكد وزير الصحة اللبناني وقوع عدد كبير من الجرحى.
مراسل #العربية محمود شكر: آلاف الشقق السكنية طالها #انفجار_بيروت ومئات الجرحى ملقون في الأرض وداخل البنايات pic.twitter.com/UAdhwEt27D— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020
وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات.
شاهد لحظة وقوع انفجار هائل هــزّ العاصمة اللبنانية #بيروت #العربية pic.twitter.com/dWDCLRclUO— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 4, 2020
وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.
ووقع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.
Apparently an explosion broke out at port 12 #beirut pic.twitter.com/onBLrDbRxG— Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020
ويأتي الانفجار قبيل صدور الحكم، الجمعة، في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في 2005.