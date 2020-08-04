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شاهد الدمار الهائل جراء انفجار بيروت

المصدر: دبي - العربية.نت
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تسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وقالت مصادر أمنية إن انفجارين وقعا في بيروت وخلفا جرحى. كما أكد وزير الصحة اللبناني وقوع عدد كبير من الجرحى.

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات.

وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت، وسقوط مئات الجرحى.

كلمات دالّة

#بيروت, #لبنان

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