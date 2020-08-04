صور وفيديوهات جديدة للحظات الأولى لانفجار بيروت الضخم

مباشر من #العربية | سماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية #بيروت https://t.co/BEUPtbsxib — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020

انتشرت صور وفيديوهات جديدة للانفجار الضخم الذي ضرب بيروت اليوم الثلاثاء تكشف حجم الدمار الهائل الذي سببه هذا الانفجار الغامض.

وسُمع دوي انفجار، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار.

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا في مخزن للمفرقعات. وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

ووقع العشرات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني والسيارات. ويأتي الانفجار قبيل صدور الحكم، الجمعة، في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في 2005.