6 مليون دولار مساعدات من لندن لبيروت.. والعراق يوفر الوقود

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأربعاء إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات لبيروت بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني (6.6 مليون دولار)، تشمل المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ والدعم الطبي المتخصص.

جاء تصريح راب عقب اتصاله برئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لبحث مسألة دعم لندن لبيروت بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية الثلاثاء مخلفاً عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وأضاف راب: "سنقف إلى جانب الشعب اللبناني وقت الحاجة، سنقدم استجابة عاجلة وحزمة مساعدات.. ومساعدة إنسانية تصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني، إضافة إلى دعم طبي متخصص".

وأردف: "الأمر الجوهري في هذا التوقيت هو أن دعمنا مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للغاية التي تحدثت عنها للتو مع رئيس الوزراء اللبناني".

بغداد توفر الوقود لبيروت

في سياق متصل، أفاد بيان للحكومة اللبنانية أن ًوفدا عراقياً برئاسة وزير النفط العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني الأربعاء وأبلغه بأن بغداد ستقدم لبيروت مساعدات في صورة إمدادات وقود بعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن كمية من القمح ستصل يوم الجمعة من العراق كمساعدة بعد الانفجار الذي تسبب في افتقار العاصمة اللبنانية للقمح وفقاً لما ذكره محافظ بيروت.

الجزائر ترسل 4 طائرات مساعدات

بدورها، سترسل الجزائر 4 طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى بيروت، وباخرة محملة بمواد بناء للمساعدة في إعادة إعمار بيروت.وتشمل المساعدة الجزائرية للبنان

إرسال أطقم طبية ومسعفين ومواد طبية وغذائية إلى بيروت.

بومبيو يعرض المساعدة

من جهته، عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء مساعدة لبنان بعد الانفجار الهائل في بيروت في مكالمة هاتفية مع حسان دياب.

موضوع يهمك أعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الأربعاء، عن خشيتها من حصول "مشكلة في توافر الطحين" في لبنان... الأمم المتحدة تخشى نقص الدقيق بلبنان بعد دمار مخازن القمح العرب و العالم

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو أعرب عن "التزامنا الثابت بمساعدة الشعب اللبناني في مواجهته عواقب هذا الحدث المروع. وشدد على تضامننا ودعمنا للشعب اللبناني في تطلعه لنيل العزة والازدهار والأمن الذي يستحقه".

ولم يفصّل بومبيو كيف ستساعد الولايات المتحدة لبنان الذي يعاني بالفعل أزمة اقتصادية عميقة ويسعى للحصول على تمويل خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة مترددة في دعم حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي للبنان، وأصرت على تنفيذ الإصلاحات وإقصاء حزب الله الموالي لإيران.