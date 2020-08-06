اليونان: اتفاقية أردوغان - السراج مكانها سلة المهملات

أكد نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان، أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير قانونية وتخالف القانون الدولي، ومكانها سلة المهملات.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري عقب التوقيع على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين اليوم الخميس، إن "بلاده تواجه كافة التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر، وإن هناك تواصلا تاما ومستمرا بين البلدين على أعلى المستويات، وستشهد الفترة القادمة ترجمة لذلك في مختلف القضايا".

كما أوضح أن الاتفاقيات بين البلدين تقوم على احترام مبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، قال شكري إن العلاقة بين مصر واليونان تحكمها مصالح متبادلة وعلاقات إنسانية منذ نحو آلاف السنين. وذكر أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس صدق إرادة القيادة السياسة في الدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية، والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده الدولتان في مختلف المجالات.

وأضاف أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة بين البلدين عامل رئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت أنقرة وقعت مع السراج في نوفمبر الماضي اتفاقية بحرية وأمنية أثارت انتقادات دولية عدة، لا سيما من اليونان وقبرص ومصر. ومنذ ذلك التاريخ تفاقمت التوترات بين البلدان الأوروبية وتركيا على خلفية الملف الليبي والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.