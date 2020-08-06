انفجار بيروت.. مقتل دبلوماسية ألمانية

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الخميس، أن دبلوماسية ألمانية قتلت في الانفجار الذي وقع الثلاثاء بمرفأ بيروت وأسفر عن مقتل 137 شخصاً على الأقل، وجرح خمسة آلاف آخرين، مؤكداً أن دبلوماسية بلاده في "حداد".

وقال ماس في بيان: "تأكدت أسوأ مخاوفنا. لقيت دبلوماسية في سفارتنا ببيروت حتفها في شقتها" بالعاصمة اللبنانية، مضيفاً أن "كل أعضاء وزارة الخارجية في حالة حداد على زميلتهم".

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كما تابع: "أعبر عن شكري لكل الذين يقومون مثل زميلتنا الراحلة، كل يوم بمجازفات شخصية كبيرة في جميع أنحاء العالم في خدمة بلدنا".

ميركل "مصدومة"

وكانت وزارة الخارجية ألالمانية قد ذكرت، الثلاثاء، أن عدداً من أفراد طاقمها الدبلوماسي في بيروت جرحوا، بدون أن تذكر أي تفاصيل.

وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها "مصدومة"، مؤكدة أن "أفكارها مع الذين فقدوا أشخاصاً عزيزين". إلى ذلك عبرت عن تمنياتها "بالشفاء العاجل للجرحى".

وأدى الانفجار في مرفأ بيروت الذي نجم عن حريق في مخزن يضم كمية هائلة من نيترات الأمونيوم، أيضاً إلى تشريد حوالي 300 ألف شخص في بلد يعاني من انهيار اقتصادي ويعيش نصف سكانه تقريباً في الفقر.