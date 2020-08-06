جعجع عن انفجار بيروت: السلطة في موقع الاتهام

علّق رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على انفجار بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس قائلاً: "يجب محاكمة السلطة السياسية الحاكمة".

وشدد جعجع، الخميس، على أن "السلطة في موقع الاتهام، ونطالب بلجنة تقصي حقائق دولية".

كما دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لاستجواب الحكومة بشأن الانفجار.

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"سيظل يغرق"

وتزامناً مع هذه التصريحات، عرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعم بلاده للشعب اللبناني الخميس خلال زيارته لبيروت عقب الانفجار الضخم في مرفأ المدينة، لكنه قال إن لبنان الذي يعاني من أزمة "سيظل يغرق" ما لم ينفذ قادته إصلاحات.

وأصبح ماكرون أول زعيم أجنبي يزور العاصمة اللبنانية منذ وقوع الانفجار الذي أودى بحياة 137 شخصاً على الأقل وجرح خمسة آلاف آخرين وتشريد حوالي 300 ألف شخص الثلاثاء.

يشار إلى أن فرنسا سعت منذ فترة طويلة لدعم لبنان، وأرسلت مساعدات طارئة منذ وقوع الانفجار، لكنها تشعر بالقلق إزاء الفساد المستشري ومارست ضغوطاً من أجل تنفيذ إصلاحات مع تصاعد الأزمة المالية في البلاد.

"حقائق مؤلمة"

وقال ماكرون لدى وصوله إلى بيروت إن تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني غير مشروط، لكنه أكد أنه يرغب في إطلاع بعض الشخصيات السياسية على "حقائق مؤلمة عن الوضع الداخلي".

إلى ذلك صرح للصحافيين: "بخلاف الانفجار نحن نعلم أن الأزمة هنا خطيرة، وتتعلق بالمسؤولية التاريخية للقيادات"، مضيفاً: "لا يمكننا العمل دون أن نتبادل بعض الحقائق المؤلمة... إذا لم تنفذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق". وأشار إلى إصلاح قطاع الكهرباء والعطاءات العامة ومكافحة الفساد.

مواد شديدة الانفجار مخزنة

وعزى المسؤولون اللبنانيون الكارثة إلى مخزون ضخم من المواد شديدة الانفجار المخزنة منذ سنوات في ظروف غير آمنة في مرفأ بيروت.

لكن كثيرين من اللبنانيين ممن فقدوا وظائفهم وشاهدوا مدخراتهم تتبدد وسط انهيار مالي حملوا المسؤولية للساسة الذين استفادوا من سوء الإدارة والفساد الحكومي المستشري منذ عقود.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى "عمل ملموس" خلال زيارة قام بها لبيروت الشهر الماضي، قائلاً إن مطالبات المحتجين بالتغيير والشفافية "لم تلق استجابة حتى الآن للأسف".