في أكثر من 210 دول.. إصابات كورونا تتجاوز 18.82 مليون

أصيب أكثر من 18.82 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما تُوفي 706779 جراء المرض، وفق إحصاء لرويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

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كما تصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 158561 وفاة وأربعة ملايين و842 ألفاً و370 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 97256 وفاة ومليونين و859 ألفاً و73 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيل مليون و908 آلاف و254. وبلغ عدد الوفيات لديها 39795.

إلى ذلك جاءت روسيا في المركز الرابع بعد أن سجلت 866627 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات لديها 14490.

وفي المركز الخامس حلت جنوب إفريقيا بعد أن سجلت 529877 إصابة و9298 وفاة.