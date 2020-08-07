انشطرت نصفين.. تحطم طائرة هندية على متنها 191 شخصاً

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير إنديا" في مدينة كاليكوت الواقعة جنوب الهند لدى هبوطها وسط أمطار غزيرة اليوم الجمعة، ما أدى إلى وفاة شخصين على الأقل وإصابة 35 آخرين، وفق الشرطة.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان إن طائرة إير إنديا اكسبريس كانت قادمة من دبي وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تجاوزت مدرج الهبوط، وكان على متنها 10 أطفال.

كما أوضح قائد شرطة المنطقة: "نعتقد أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 35 وما زلنا في خضم جهود الإنقاذ".

وذكرت قنوات تلفزيون أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين عندما تجاوزت المدرج وسقطت في واد.

وأفاد بيان وزارة الطيران المدني: "بحسب التقارير الأولية، عمليات الإنقاذ مستمرة ويجري نقل الركاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية".

إلى ذلك لم ينشب حريق في الطائرة، وفق البيان.