بهاء الحريري: المطار والمرفأ بقبضة حزب الله.. كل بأمره

تعليقاً على انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس، أشار نجل رئيس حكومة لبنان الأسبق، ​بهاء الحريري،​ إلى أنه "من الواضح تماماً أن ​حزب الله​ هو المسؤول عن ​الميناء​ والمستودع، وكل شخص في المدينة يعرف أن حزب الله يسيطر على مرفأ و​مطار بيروت​ وأنه من غير المعقول أن السلطات لا تعرف أن نترات الأمونيوم القاتلة مخزنة في مستودع هناك".

وقال الحريري في حديث لصحيفة "ديلي ميل" الخميس إن "السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف سمح لهذه المادة القابلة للاشتعال ولمدة ست سنوات أن تبقى في قلب هذه المدينة التي يسكنها مليونا شخص. من الواضح تماماً أن حزب الله هو المسؤول عن الميناء والمستودع حيث تم تخزين نترات الأمونيوم".

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كما أضاف: "لا شيء يدخل ويخرج من الميناء أو ​المطار​ من دون علمه، لا شيء، وقد كان قرارهم بوضعها في وسط مدينة يسكنها مليونا شخص كارثة مطلقة، فأصبح الآن لدينا مدينة مركزية مدمرة".

"حزب الله منظمة إرهابية"

وتابع: "لا أستطيع التكهن بالأحداث الدقيقة التي وقعت بالميناء في ذلك اليوم بالتحديد، لكن حزب الله منظمة إرهابية معروفة وأعتقد أنه كلما ألحقوا المزيد من الدمار كان ذلك أفضل حالاً لهم".

إلى ذلك شدد على أن "علاقتهم التكافلية مع ​الحكومة​ تمنحهم الثقة الكاملة لفعل ما يريدون. فلا يمكنك أن تثق في الحكومة أو حزب الله لإجراء ​تحقيق​ سليم، لذا نحن بحاجة إلى تحقيق دولي عاجل في هذه المأساة، كما أن هناك علاقة مفلسة بين هذين بحيث يجب عليهما التنحي. إن التاريخ أثبت أن أمراء الحرب لا يبنون بلداً، بل يسيئون معاملته ويستبيحون حرمته. نحن بحاجة إلى تحويل لبنان من دولة إلى أمة".

جعجع: جهة ما تخزن هذه المواد

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قد أكد الخميس أنه يجب محاكمة السلطة السياسية الحاكمة، لافتاً إلى أنه لا أحد يصدق أن وجود 2750 طناً من نترات الأمونيوم بمرفأ المدينة منذ 6 سنوات هو بسبب الإهمال أو النسيان، مشيراً إلى أن جهة ما تخزن هذه المواد دون النظر لمصلحة البلاد.

وشدد جعجع على أن "السلطة في موقع الاتهام، ونطالب بلجنة تقصي حقائق دولية توفدها منظمة الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن سنداً لميثاق الأمم المتحدة، وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات الإنتاجية المتضررة في لبنان تحت إشراف الأمم المتحدة مباشرة".

بدوره أعلن رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني، الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، أنه لا يثق بتحقيقات تلك الحكومة في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكد جنبلاط في تصريحات، الخميس، أن اللقاء الديمقراطي قرر البقاء في المجلس النيابي، لكي لا يسمح بالسيطرة عليه وعلى البلاد، في إشارة إلى تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر (الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يترأسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل)، داعياً إلى انتخابات جديدة على أساس قانون لا طائفي.

154 قتيلاً و5 آلاف جريح

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذي شبّهه البعض بقنبلة هيروشيما، خلف 154 قتيلاً و5 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف بدون مأوى.

وقالت السلطات اللبنانية إن الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، نتج عن حريق اندلع بمستودع في العنبر رقم 12 بمرفأ العاصمة تخزن فيه منذ ست سنوات حوالي 2750 طناً من نترات الأمونيوم "من دون أي تدابير للوقاية".

كما فجر هذا الانفجار غضباً شعبياً عارماً من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار العاصمة. وطالت شظايا هذا الغضب بقوة حزب الله، المدعوم من إيران والمشارك في السلطة المتهمة بالفساد، والذي يتهمه البعض بالسيطرة على جميع المعابر والمرافئ في لبنان.