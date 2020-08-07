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عون: لا غطاء على من تورط بكارثة بيروت

المصدر: دبي - العربية.نت
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مع استمرار البحث عن المفقودين تحت ركام الأبنية التي تهدمت وتطايرت أجزاؤها إثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مساء الثلاثاء مخلفاً 154 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن لا غطاء لأحد في هذا الملف المأساوي.

وقال عون في تصريحات صحفية الجمعة إنه لن يكون هناك أي غطاء على من تورط في هذه الكارثة، أيا يكن.

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لا يزال العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين في بيروت بعد ثلاثة أيام على وقوع انفجار ضخم في المرفأ، أدى لمقتل ما لا يقلّ...

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كما أوضح أن التحقيق في الانفجار سيبحث في عدة فرضيات، سواء أكان السبب الإهمال أم هو حادث عارض أم هناك تدخل خارجي محتمل.

وأكد أن التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، مضيفاً أن العزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة بلا إطالة.

إلى ذلك، شدد على أن "أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار"، معتبرا أن "الحكم لا معنى إذا طال والعدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع".

أكياس الموت كانت مكدّسة في مرفأ بيروت أكياس الموت كانت مكدّسة في مرفأ بيروت
كيف دخلت المواد المتفجرة؟

وفي حين يتصاعد غضب اللبنانيين من الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب في البلاد، أوضح عون أن هناك عدة أسئلة تطرح أولها كيف دخلت المواد المتفجرة إلى المرفأ من المسؤول عن حفظها سبع سنوات؟.."

من حي الجميزة في بيروت يوم 6 أغسطس من حي الجميزة في بيروت يوم 6 أغسطس

إلى ذلك، أشار إلى أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أمس تزويد السلطات اللبنانية بالصور الجوية لتحدد إذا كانت هناك طائرات وإذا ظهرت بالصور أية صواريخ مثلا.

يذكر أنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي أمس إلى إحدى المناطق المتضررة بشدة في بيروت تعالت أصوات المواطنين الذين تجمهروا مطالبين بمحاسبة المسؤولين، ومعبرين عن غضبهم من السياسيين في البلاد الذين يتهمونهم بالفساد والمحاصصة والإهمال، فضلاً عن مطالبة البعض بطرد حزب الله، وهو الحزب الوحيد المسلح في البلاد، والمدعوم من إيران.

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#بيروت, #عون
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