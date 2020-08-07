مع ترقب عاصفة كبيرة.. عُمان ترفع قيود التنقل

مع ترقب قدوم عاصفة مدارية كبيرة، أعلنت سلطنة عُمان الجمعة أنها سترفع حظرا استمر أسبوعين على التنقل بين المحافظات، وذلك، قبل يوم من الموعد المقرر.

وسيجري رفع الحظر في الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة (1000 بتوقيت غرينتش) بدلا من السبت كما كان مقررا مع ترقب وصول العاصفة إلى بحر العرب.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية،... عمان تسجل 68400 إصابة.. وشفاء 50339 بالكويت الخليج العربي

لكن الإغلاق التام سيظل ساريا في محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وكما أعُلن من قبل سيجري خفض ساعات حظر التجول لمدة أسبوع لتصبح بين التاسعة مساء والخامسة صباحا بدلا من بين السابعة مساء والسادسة صباحا.

يذكر أن عُمان، التي يبلغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة، سجلت ما يربو على 80700 إصابة بفيروس كورونا و492 وفاة.