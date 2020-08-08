جديد كارثة الطائرة الهندية.. إصابة أحد الضحايا بكورونا

بعد تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" لدى هبوطها وسط هطول أمطار غزيرة في الهند وانشطارها إلى نصفين، أمس الجمعة، ثبت إصابة أحد الركاب الـ 18، الذين لقوا حتفهم بفيروس كورونا.

وقال وزير التعليم العالي في الهند لوسائل الإعلام، إنه تم إرسال عينات من الراكب، سودهير فاريات، البالغ من العمر 45 عاماً لإجراء فحص كورونا وقد عادت النتائج إيجابية، بحسب صحيفة "إكونوميك تايمز" المحلية، السبت.

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وطلب وزير الصحة، من جميع الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ إبلاغ السلطات الصحية والخضوع للعزل الذاتي كإجراء احترازي، بالإضافة إلى إجراء فحص كورونا.

انتشال الصندوقين الأسودين

من جانبه، قال مسؤول بارز في الهيئة العامة للطيران المدني بالهند لرويترز، اليوم السبت، إنه جرى انتشال الصندوقين الأسودين، مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة.

وكانت الطائرة التي تقل 190 راكباً وطاقم الطائرة على متنها قد تجاوزت المدرج أثناء هبوطها ليلة الجمعة وسقطت في وادٍ على عمق حوالي 10 أمتار وانقسمت إلى جزأين. وحسب البيانات فإن 16 راكبا أدخلوا إلى مستشفيات مختلفة، في حالة حرجة وارتفع السبت عدد قتلى حادث طائرة الركاب إلى 18 شخصا.