دلائل.. كوريا الشمالية تطور نووياً بهدوء!

مازالت كوريا الشمالية تتحدى، فقد أظهرت صور نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إنها لقاعدة نووية أو نشاط نووي بهدف إنتاج اليورانيوم في البلاد.

ونشرت الصور نقلاً عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ورصدت قاعدة لتطوير "الأسلحة السرية"، وذلك بعد أيام من كشف الأمم المتحدة أن لدى كوريا الشمالية أسلحة نووية يمكن أن تركب على صواريخ باليستية.

موضوع يهمك أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية وأن... تقرير سري: كوريا الشمالية طورت أجهزة نووية مصغرة العرب و العالم

"تصاعد نشاط مقلق"

فيما أشار المراقبون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى وجود "تصاعد مقلق" للنشاط داخل مصنع "بيونجسان" لليورانيوم المركز في كوريا الشمالية.

وأضاف خبراء أن الصور تكشف "قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامج أسلحتها النووية" بشكل عملي.

The Pyongsan Uranium Plant is the sole known producer of uranium concentrate (yellowcake) in the country since the mid-1990s. Satellite imagery indicates it is fully operational. https://t.co/yI0wJBqMIh pic.twitter.com/RJ47z0EXKP — CSIS (@CSIS) August 7, 2020

تطور هادئ!

فيما قال فيكتور تشا، العامل في المركز وكبير المستشارين في ملف كوريا الشمالية: "يقع مصنع اليورانيوم المركز في بيونغسان على بعد حوالي 45 كم من المنطقة منزوعة السلاح في كوريا الشمالية"، مضيفاً: "إنه ينتج اليورانيوم المركز، وهي المادة الأولية التي تغذي المفاعلات النووية في كوريا الشمالية التي يقومون من خلالها بمعالجة المواد الانشطارية، مثل البلوتونيوم واليورانيوم".

"Construction of a large naval base on North Korea’s eastern coast appears to be undergoing slow but steady progress this summer, roughly six years after building first started in 2014, according to an NK Pro analysis of satellite imagery."@ColinZwirko https://t.co/wpVQLzBDXg pic.twitter.com/w6YSEskWD5 — The Korea Society (@koreasociety) August 4, 2020

وبحسب تشا، فإن الصور الجديدة تعطي أدلة على أن كوريا الشمالية تطور برنامجها النووي "المثير للجدل بهدوء".

وأضاف: "من بين أبرز الأنشطة التي تمت رؤيتها، اتساع أكوام المخلفات، وأكوام المخلفات هي عبارة عن بقايا الصخور بعد استخراج اليورانيوم الخام منها"، لافتاً إلى أنه من الصعب تحديد عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية بناءً على النشاط في هذه المنشأة".

إلى ذلك أفاد أيضا أن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية ساعدت على الأرجح في تطوير أجهزة نووية مصغرة.

ووفق خبراء يراقبون تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، هناك دول، كانت أكدت أن بيونغ يانغ طورت على الأرجح شحنات نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية.

CSIS experts @VictorDCha and Joseph Bermudez Jr. identify notable activity at a North Korean uranium plant—a sign that nuclear fuel production has not slowed.



Don't miss the latest High Resolution video: https://t.co/NR98ewznFO pic.twitter.com/5ROTRMgtJZ — CSIS (@CSIS) August 6, 2020

يشار إلى أن كوريا الشمالية لم تجر أية تجارب نووية منذ سبتمبر/ أيلول 2017، ولكنها بين الفينة والأخرى تقوم بتجارب لصواريخ باليستية أو راجمات صواريخ باليستية، إلا أن برنامجها النووي ورغم ذلك يثير جدلاً كبيراً حول العالم.