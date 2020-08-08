متأثرة بجراحها.. وفاة زوجة سفير هولندا بلبنان

بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة، السبت، أن حوالي 120 جريحا جراء انفجار بيروت الدامي يتلقون العلاج في المستشفيات ووضعهم حرج للغاية، أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت اليوم متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

موضوع يهمك بينما ينشغل اللبنانيون هذه الساعات بلملمة جراحهم، ودفن ضحاياهم، تحوم أصابع الاتهام حول ميليشيا حزب الله وتلقي عليها... خزّن الأمونيوم مرتين.. ماض لحزب الله يشبه فاجعة بيروت العرب و العالم

وأضافت الوزارة أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في العاصمة اللبنانية.

يذكر أن الانفجار تسبب بمقتل 154 شخصاً على الأقل، بينهم 25 شخصاً مجهولو الهوية، حسب وزارة الصحة.

في حين تخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، بينهم 120 في حالة حرجة، جراء انفجار 2750 طنا من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر 12 في الميناء لأكثر من 6 سنوات.

ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين تحت الركام في العاصمة اللبنانية، بينما يتمسك الأهالي بخيط أمل على الرغم من مرور 4 أيام على أعنف انفجار تشهده العاصمة بيروت، والذي أدى إلى أضرار قدرت بـ 15 مليار دولار.