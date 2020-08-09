ماكرون يهدد بفرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل حجز أموال في الخارج وعدم إصدار تأشيرات.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"الحدث"، إن ماكرون أمهل القوى السياسية اللبنانية 3 أسابيع للتوصل إلى ميثاق سياسي جديد.

وأضاف المصدر أن ماكرون هدد بأن العقوبات ستطال شخصيات مسيحية وسنية وليس شيعية فقط.

وأكد ماكرون تقديم الدول والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان، تعهدات بنحو 253 مليون يورو على المدى القصير لمساعدة الشعب اللبناني.

يأتي ذلك فيما طالب بيان مؤتمر المانحين للبنان الذي عقد عن بعد بتنظيم من باريس، اليوم الأحد، بتحقيق موثوق ومستقل في انفجار مرفأ بيروت.

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ودعا البيان في ختام أعمال المؤتمر، الأحد، السلطات اللبنانية إلى البدء سريعا بالإصلاحات.

كما حث البيان الختامي على تقديم المساعدات مباشرة للبنانيين، مؤكداً الاتفاق على حشد موارد مهمة للبنان خلال أيام.

وقال البيان إن المجتمع الدولي لن يخذل الشعب اللبناني.